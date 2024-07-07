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Сегодня, 21:30

Медведев о снятии Димитрова из-за травмы: «Сочувствую Григору»

Руслан Минаев
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Россиянин Даниил Медведев прокомментировал выход в четвертьфинал Уимблдона.

В матче четвертого круга травяного «мейджора» 5-я ракетка мира на отказе обыграл болгарина Григора Димитрова. Теннисист из-за травмы отказался продолжать матч при счету 5:3 в пользу россиянина.

«То, что я провел неполный матч в четвертом круге, вряд ли даст какое-то преимущество в игре с Синнером. Мы впервые сыграем на траве. Это будет непростой матч. Вы прекрасно знаете, что Янник отлично готов. Он сегодня, кстати, провел достаточно скоротечный матч.

Сочувствую Григору. Надеюсь, что с ним ничего серьезного не произошло. Сегодня не удачно начал матч, но после пары успешных розыгрышей обрел свой ритм и вышел вперед», — сказал Медведев в экспресс-интервью на корте.

Медведев вышел в 1/4 финала турнира «Большого шлема» в Лондоне и сыграет с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.

Теннис
Уимблдон
Григор Димитров
Даниил Медведев
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