Медведев — о победе над Штруффом: «Было бы странно, если бы мы закончили матч завтра»

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над немцем Яном-Леннардом Штруффом в третьем круге Уимблдона-2024.

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:3, 4:6, 7:6 (7:3).

«Очень рад, что выиграл и закончил матч сегодня. Если бы мы закончили завтра, было бы немного странно. Я доволен своим уровнем игры, думаю, сегодня он играл гораздо лучше, чем вчера. В то же время и вчера импульс переходил от одного к другому, так что никогда не знаешь. Доволен, что выиграл и буду играть завтра», — сказал Медведев в интервью на корте.

Медведев и Штруфф начали матч третьего круга в пятницу, 5 июля. Однако из-за дождя встреча была перенесена на один день.

В четвертом круге Уимблдона Медведев встретится с болгарином Григором Димитровым.