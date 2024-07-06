Сегодня, 22:16
Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над немцем Яном-Леннардом Штруффом в третьем круге Уимблдона-2024.
Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:3, 4:6, 7:6 (7:3).
«Очень рад, что выиграл и закончил матч сегодня. Если бы мы закончили завтра, было бы немного странно. Я доволен своим уровнем игры, думаю, сегодня он играл гораздо лучше, чем вчера. В то же время и вчера импульс переходил от одного к другому, так что никогда не знаешь. Доволен, что выиграл и буду играть завтра», — сказал Медведев в интервью на корте.
Медведев и Штруфф начали матч третьего круга в пятницу, 5 июля. Однако из-за дождя встреча была перенесена на один день.
В четвертом круге Уимблдона Медведев встретится с болгарином Григором Димитровым.