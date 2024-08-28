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Сегодня, 09:38

Медведев – о допинге Синнера: «Должно быть одинаковое отношение к каждому»

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Российский теннисист Даниил Медведев поделился мнением относительно проблем с допингом у первой ракетки мира Янника Синнера.

Ранее стало известно, что в марте нынешнего года Синнер сдал два положительных допинг-теста. Независимый трибунал постановил, что запрещенное вещество клостебол попало в организм теннисиста через анаболик, который купил его фитнес-тренер, а физиотерапевт Синнера использовал для лечения пореза на его пальце.

«Никто из нас не может знать точную правду. Истину знают он сам, его команда и, может быть, независимый трибунал.

Считаю, что подход должен быть одинаков для каждого игрока. Каждый теннисист может защитить себя. Просто правила немного расплывчаты», — сказал Медведев на пресс-конференции.

В первом круге US Open-2024 Синнер обыграл в четырех сетах американца Маккензи Макдональда. Во втором круге итальянец встретится с другим представителем США — Алексом Микельсеном.

Теннис
US Open
Даниил Медведев
Янник Синнер
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