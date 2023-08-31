Даниил Медведев на US Open: время начала и где смотреть трансляцию матча 31 августа

Третья ракетка мира из России Даниил Медведев сыграет с австралийским теннисистом Кристофером О'Коннеллом в матче 1/32 финала турнира US Open в ночь на 1 сентября, пятницу. Их матч начнется примерно в 03.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию с самыми интересными событиями встречи Медведев — О'Конелл. Смотреть бесплатно видеотрансляцию противостояния в прямом эфире можно будет в соцсети «ВКонтакте».

Ранее в первом круге Открытого чемпионата США 27-летний Медведев победил венгра Аттилу Балажа (6:1, 6:1, 6:0), а 29-летний О'Коннел одолел соотечественника Макса Перселла (6:4, 6:3, 3:6, 7:6).

Сетки турнира, расписание и результаты матчей мужчин и женщин, пар и микста, обзоры игр доступны в разделах «Большого шлема» и US Open сайта «СЭ».

US Open-2023: основная информация о турнире «Большого шлема»