Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 13:30

Даниил Медведев на US Open: время начала и где смотреть трансляцию матча 31 августа

Матч 1/32 финала US Open Медведев — О'Конелл начнется около 03.30 мск 1 сентября
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Теннисист Даниил Медведев.
Даниил Медведев.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Третья ракетка мира из России Даниил Медведев сыграет с австралийским теннисистом Кристофером О'Коннеллом в матче 1/32 финала турнира US Open в ночь на 1 сентября, пятницу. Их матч начнется примерно в 03.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию с самыми интересными событиями встречи Медведев — О'Конелл. Смотреть бесплатно видеотрансляцию противостояния в прямом эфире можно будет в соцсети «ВКонтакте».

Ранее в первом круге Открытого чемпионата США 27-летний Медведев победил венгра Аттилу Балажа (6:1, 6:1, 6:0), а 29-летний О'Коннел одолел соотечественника Макса Перселла (6:4, 6:3, 3:6, 7:6).

Сетки турнира, расписание и результаты матчей мужчин и женщин, пар и микста, обзоры игр доступны в разделах «Большого шлема» и US Open сайта «СЭ».

US Open-2023: основная информация о турнире «Большого шлема»

Андрей Рублев, Даниил Медведев, Дарья Касаткина. Матчи Медведева, Рублева, Касаткиной и другие: онлайн-трансляция второго круга US Open
Теннис
US Open
Даниил Медведев
0
Читайте также
Карпин вызвал в сборную России 49 футболистов
«Интер Майами» с Месси не смог победить «Нэшвилл» в МЛС
Российские десантники уничтожили группу пехоты ВСУ под Артемовском
В Польше удивились необычному маршруту летевшего в Москву самолета
Прихожанин украл из храма частицы мощей Святого Николая в Мурманской области
Как меняются границы стран: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: US Open 2023: главное о турнире «Большого шлема» в Нью-Йорке
Матчи Касаткиной, Павлюченковой и Александровой на US Open: расписание и результаты 31 августа
Звезды расступаются перед Карацевым. Россиянин готов к подвигам на US Open
Джокович — о Свентек: «Она настоящий борец, мне очень нравится ее чемпионский дух»
Матчи Рублева, Медведева и Алькараса на US Open: расписание и результаты 31 августа
Матчи Медведева, Рублева, Касаткиной и другие: онлайн-трансляция второго круга US Open
Циципас — о матче во втором круге US Open: «У меня были большие проблемы с движением»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Матчи Касаткиной, Павлюченковой и Александровой на US Open: расписание и результаты 31 августа