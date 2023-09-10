Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 16:30

Медведев — Джокович: прогноз результата — кто победит в финале US Open

Букмекеры считают Джоковича фаворитом финала US Open-2023
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Даниил Медведев.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Финал турнира серии «Большого шлема» US Open-2023 пройдет 10 сентября, в воскресенье.

В решающем матче сыграют российский теннисист Даниил Медведев и серб Новак Джокович. Встреча пройдет в Нью-Йорке (США) и начнется в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча Даниил Медведев — Новак Джокович.

Счет в личных встречах соперников — 9-5 в пользу сербского теннисиста. В четырех из пяти последних встреч побеждал Джокович. Медведеву удалось выиграть лишь один матч, причем эта встреча является их последним очным поединком: россиянин победил на стадии 1/2 финала турнира в Дубае.

Даниил Медведев. Медведев — Джокович: статистика и результат личных матчей

Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова надеется увидеть красивую игру от Даниила Медведева и Новака Джоковича.

«Я считаю, что это будет фантастический финал с самым высоким уровнем тенниса и накалом страстей. Можно будет просто смотреть и наслаждаться этой красивой игрой. Я ожидаю борьбы. Даниил способен из-за своей стабильной игры, терпения и интеллекта обыграть Новака. Но это будет непросто. У Новака будут определенные психологические сложности: ему нужно будет вновь сыграть в финале US Open против Даниила. Это станет для него испытанием», — приводит «Газета.ru» слова Пивоваровой.

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков рассказал «СЭ», что верит в победу Медведева в финале US Open против серба Новака Джоковича.

«Я видел все матчи Медведева. С каждым матчем он играет все лучше и лучше, увереннее и увереннее. Если он будет играть так же, у него есть все шансы выиграть у Джоковича. Играть в финале непросто, психологическое давление невероятное. Но он уже был в финалах и в Мельбурне, и на US Open у него очередной финал. Только чисто психологически могут возникнуть проблемы. Также накапливается усталость. На этой неделе у Даниила были трудовые, тяжелые матчи. Если он будет свежим, все шансы — на его стороне», — сказал Чесноков корреспонденту «СЭ» Софье Грецкой.

Букмекеры считают Джоковича серьезным фаворитом матча. На победу сербского теннисиста можно поставить с коэффициентом 1.40, что означает 71% вероятность исхода. Возможный триумф Медведева доступен за 3.06 (29%).

US Open-2023: основная информация о турнире «Большого шлема»

Теннис
US Open
Даниил Медведев
Новак Джокович
1
Обсудить
Читайте также
Экс-россиянка Губанова начала сезон с победы. Триумф Грузии в Бергамо и Стамбуле
Вячеслав Козлов вспомнил об игре за «Детройт» во второй половине 90-х
Лавров прокомментировал предложение подключить РСХБ к SWIFT для зерновой сделки
Байден досрочно завершил участие в саммите G20 и улетел из Индии
Евросоюз запретил россиянам въезд с личными автомобилями и смартфонами
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: US Open 2023: финал Медведев — Джокович, решающие матчи Соболенко и Звонаревой
Пивоварова: «Никто не ожидал победы Медведева над Алькарасом»
Чесноков верит в победу Медведева над Джоковичем: «Если Даниил будет свежим, все шансы на его стороне»
Медведев — Джокович: статистика и результат личных матчей
Пивоварова считает, что финал US Open между Джоковичем и Медведевым будет фантастическим
Дмитриева объяснила поражение Соболенко в финале US Open нервным срывом
Веснина о Звонаревой в финале US Open в 39 лет: «Потрясающе! Вера — пример для многих теннисисток»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чесноков верит в победу Медведева над Джоковичем: «Если Даниил будет свежим, все шансы на его стороне»

Пивоварова: «Никто не ожидал победы Медведева над Алькарасом»