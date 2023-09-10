Финал турнира серии «Большого шлема» US Open-2023 пройдет 10 сентября, в воскресенье.

В решающем матче сыграют российский теннисист Даниил Медведев и серб Новак Джокович. Встреча пройдет в Нью-Йорке (США) и начнется в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча Даниил Медведев — Новак Джокович.

Счет в личных встречах соперников — 9-5 в пользу сербского теннисиста. В четырех из пяти последних встреч побеждал Джокович. Медведеву удалось выиграть лишь один матч, причем эта встреча является их последним очным поединком: россиянин победил на стадии 1/2 финала турнира в Дубае.

Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова надеется увидеть красивую игру от Даниила Медведева и Новака Джоковича.

«Я считаю, что это будет фантастический финал с самым высоким уровнем тенниса и накалом страстей. Можно будет просто смотреть и наслаждаться этой красивой игрой. Я ожидаю борьбы. Даниил способен из-за своей стабильной игры, терпения и интеллекта обыграть Новака. Но это будет непросто. У Новака будут определенные психологические сложности: ему нужно будет вновь сыграть в финале US Open против Даниила. Это станет для него испытанием», — приводит «Газета.ru» слова Пивоваровой.

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков рассказал «СЭ», что верит в победу Медведева в финале US Open против серба Новака Джоковича.

«Я видел все матчи Медведева. С каждым матчем он играет все лучше и лучше, увереннее и увереннее. Если он будет играть так же, у него есть все шансы выиграть у Джоковича. Играть в финале непросто, психологическое давление невероятное. Но он уже был в финалах и в Мельбурне, и на US Open у него очередной финал. Только чисто психологически могут возникнуть проблемы. Также накапливается усталость. На этой неделе у Даниила были трудовые, тяжелые матчи. Если он будет свежим, все шансы — на его стороне», — сказал Чесноков корреспонденту «СЭ» Софье Грецкой.

Букмекеры считают Джоковича серьезным фаворитом матча. На победу сербского теннисиста можно поставить с коэффициентом 1.40, что означает 71% вероятность исхода. Возможный триумф Медведева доступен за 3.06 (29%).

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