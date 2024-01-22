Медведев сыграет с Боржешем в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии 22 января

Третья ракетка мира Даниил Медведев сыграет с представителем Португалии Нуну Боржешем в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии в понедельник, 22 января. Время начала — 05.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию игрового дня Australian Open-2024. В России официальной трансляции турниров «Большого шлема» нет. Бесплатно видеотрансляция встречи Медведев — Боржеш будет доступна в прямом эфире в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

Ранее в Мельбурне российский теннисист обошел по сетке канадца Феликса Оже?Аляссима со счетом 6:3, 6:4, 6:3, финна Эмиля Руусувуори (3:6, 6:7 (1:7), 6:4, 7:6 (7:1), 6:0), а француз Теренс Атман (Франция) отказался продолжать матч из-за травмы.

Португалец был сильнее болгарина Григора Димитрова (6:7 (3:7), 6:4, 6:2, 7:6 (8:6)), испанца Алехандро Давидович-Фокину (7:6 (9:7), 6:3, 6:3) и немца Максимилиана Мартерера (7:5, 7:6 (3:7), 6:2).

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