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Сегодня, 07:22

Медведев — о срывах игроков во время матчей: «Теннис сводит людей с ума»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Третья ракетка мира Даниил Медведев объяснил, почему теннисисты срываются на команду во время матчей.

«Почему теннисисты после ошибок срываются на свою команду? Не знаю. У меня действительно нет объяснения. Я вообще считаю, что теннис сводит людей с ума. Людей в смысле теннисистов. Бывают дни, когда на тренировках или в матчах ты выходишь и думаешь: «Вау, я чувствую себя прекрасно». Форхенд летит, куда надо. Бэкхенд в порядке. Ты можешь даже иногда делать дропшоты или резаные удары. Все очень хорошо. Потом бывают дни, когда ты хорошо спал, проснулся, но на корте не можешь отбить ни одного мяча», — сказал Медведев на пресс-конференции.

В первом круге US Open-2023 россиянин одержал победу над венгром Аттилой Балажем. Матч продлился 1 час 18 минут и завершился со счетом 6:1, 6:1, 6:0.

Во втором круге третья ракетка мира встретится с австралийцем Кристофером О`Коннеллом. Счет в личных встречах 2-0 в пользу Медведева.

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/usopen/2023/1/5/
Теннис
US Open
Даниил Медведев
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