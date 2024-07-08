Медведев: «У сетки я сказал Димитрову, что у нас было много великолепных матчей и розыгрышей»

Российский теннисист Даниил Медведев поддержал болгарина Григора Димитрова, который из-за травмы не смог продолжить матч 1/8 финала Уимблдона-2024.

«У сетки я сказал ему, что у нас было так много великолепных матчей и розыгрышей. Прекрасные матчи в трех сетах. То он выигрывает, то я выигрываю. Тяжелый момент. Надеюсь, с ним ничего серьезного», — сказал Медведев после матча.

Также 5-я ракетка мира отметил, что в этом году в его матчах часто случаются травмы, то у него, то у соперников.

Медведев в 1/4 финала турнира «Большого шлема» в Лондоне сыграет с первой ракеткой мира Янником Синнером.