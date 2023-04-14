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Сегодня, 21:53

Медведев поделился мнением о своих перспективах на «Ролан Гаррос»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский теннисист Даниил Медведев поделился мнением о фаворитах «Ролан Гаррос».

«Послушайте, я не знаю, как там Рафаэль Надаль, я не могу проникнуть в его тело, но мое ощущение, что он будет в Париже, и если это так, то он будет фаворитом. Мои перспективы изменятся, если я смогу сыграть очень хорошо, попасть в полуфинал, а там уже не будет ни Джоковича, ни Надаля. Что касается молодежи, то лучшим из них мне кажется Алькарас, безусловно. Но также Синнер — отличный теннисист, Руне может делать невероятные вещи. Думаю, они станут ключевыми игроками в ближайшие годы», — приводит слова Медвеедва PuntodeBreak.

«Ролан Гаррос» в 2023 году пройдет с 28 мая по 11 июня. В 2022 году Медведев дошел до четвертого круга турнира.

Теннис
Roland Garros
Даниил Медведев
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