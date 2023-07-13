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Сегодня, 18:12

Медведев ответил, что его больше всего впечатляет в Алькарасе

Ана Горшкова
Корреспондент
Даниил Медведев.
Фото AFP
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Российский теннисист Даниил Медведев поделился мнением о Карлосе Алькарасе, с которым сыграет в полуфинале Уимблдона-2023.

«Мы с тренером обсудим тактику. С такими людьми, как Карлос, играть интересно. Он просто потрясающий теннисист. Ему же еще 19, да? (уже 20). Он продолжает делать невероятные вещи. Не останавливается. И не думаю, что остановится. Но я играл со многими отличными игроками, и часто мне удавалось побеждать. Так что я постараюсь выложиться по максимуму. Если покажу максимум, у меня будут шансы», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Также 27-летний россиянин рассказал, что его больше всего впечатляют в Алькарасе.

«Думаю, мощь. Когда ему было 17 все видели, что он потрясающий, но всем было интересно, сможет ли он меньше ошибаться, демонстрируя ту же мощь. И он довольно быстро этого добился. Это потрясающе. Если дать ему один мягкий мяч, могут возникнуть проблемы. Даже против Новака, Энди и Рафы ты чувствуешь, что у тебя будут шансы. А Карлос может забить одним ударом. Одного жесткого удара ему бывает достаточно. Это самое мощное в его игре. С этим мне придется как-то бороться», — отметил Медведев.

Медведев и Алькарас сыграют в пятницу, 14 июля, вторым запуском на Центральном корте. Счет в личных встречах 1-1.

Теннис
Уимблдон
Даниил Медведев
Карлос Алькарас
0
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