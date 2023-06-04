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«Большой шлем»

Сегодня, 10:17

Медведев: «Я удивлен, что Синнер выбыл с «Ролан Гаррос». Музетти должен показать хороший теннис»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский теннисист Даниил Медведев поделился мнением о текущих раскладах «Ролан Гаррос».

Вторая ракетка мира вылетел с турнира в первом круге, проиграв 172-й ракетке мира из Бразилии Тиагу Уайлду (6:7 (5:7), 7:6 (8:6), 6:2, 3:6, 4:6).

«Я удивлен, что Янник Синнер выбыл, все были удивлены, но это теннис. Считаю, что Лоренцо Музетти должен показать хороший теннис. Есть ли у него шансы против Алькараса? Он победил его в последний раз на грунтовом турнире, и поэтому это может быть интересный матч, это «Шлем», и все может случиться. Не буду смотреть игру, потому что, когда проигрываю, я не смотрю теннис. Мы увидим позже, кто победит», — приводит слова Медведева итальянское издание OA sport.

Карен Хачанов. «Ролан Гаррос» — 2023: мужчины, расписание и результаты матчей 4 июня: Хачанов — Сонего и другие

Теннис
Roland Garros
Даниил Медведев
Янник Синнер
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