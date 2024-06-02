Медведев — о матче с Де Минауром: «У нас было много хороших игр»

Российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от матча против Алекса Де Минаура из Австралии в 1/8 финала «Ролан Гаррос».

«Мне кажется, у нас было много хороших матчей. Некоторые выиграл он, некоторые — я. Некоторые были в какой-то степени лучше, чем другие. Некоторые были, может быть, чуть хуже. Все они были веселыми, и я с нетерпением жду этого момента. Впервые на грунте мы тренировались за неделю до «Ролан Гаррос» в Монте-Карло. Думаю, мы оба можем играть хорошо, и это будет интересно», — приводит слова Медведева пресс-служба «Ролан Гаррос».

Счет в личных встречах 6-2 в пользу 28-летнего россиянина.

В третьем круге «Ролан Ггаррос» Медведев обыграл чеха Томаша Махача (7:6 (7:4), 7:5, 1:6, 6:4), а Де Минаур оказался сильнее немца Яна-Леннарда Штруффа (4:6, 6:4, 6:3, 6:3).