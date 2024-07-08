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Медведев: «Мы впервые встретимся с Синнером на траве, это будет интересная битва»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Пятая ракетка мира Даниил Медведев поделился ожиданиями от матча против итальянца Янника Синнера в четвертьфинале Уимблдона-2024.

«Мне нужно будет показать свой лучший теннис. Он обыграл меня в последние 5 раз, если я не ошибаюсь, 4 из них были действительно тяжелыми. Последний раз он выиграл легко. Так что я постараюсь сыграть как можно лучше. Мы впервые встретимся на траве, это будет интересная битва. Я выложусь на все 100 процентов», — сказал Медведев в интервью на корте.

Счет в личных встречах теннисистов 6-5 в пользу 28-летнего россиянина. Однако в последний раз Медведев обыгрывал итальянца на турнире в Майами в 2023-м, а Синнер победил в пяти предыдущих встречах подряд.

Даниил Медведев. Медведев прошел в четвертьфинал за 35 минут. Но теперь ему играть с Синнером

Теннис
Уимблдон
Даниил Медведев
Янник Синнер
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