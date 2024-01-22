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Сегодня, 14:05

Медведев: «Хуркач — непростой соперник для меня. Кажется, три последних матча я ему проиграл»

Ана Горшкова
Корреспондент
Даниил Медведев.
Фото Reuters
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Российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от четвертьфинального матча Australian Open-2024 с поляком Хубертом Хуркачем.

«Хуби — непростой соперник для меня. Кажется, три последних матча я ему проиграл. Нет. В общем, сколько-то проиграл. (Улыбается.) Он хорошо подает, тяжело играть на приеме. Подача будет ключевым моментом. Надо сильно играть на своей подаче, не давать ему брейков, пытаться самому сделать брейк или доводить до тай-брейка и выигрывать там. Завтра буду ментально готовиться к этому», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Также 3-я ракетка мира заявил, что Хуркач входит в топ-2 или топ-3 в туре по подаче, поэтому он постарается «подготовить свои глаза и достать все, что сможет».

Матч Медведева с Хуркачем за выход в полуфинал Australian Open пройдет 24 января. Счет в личных встречах 3-2 в пользу поляка.

Теннис
Australian Open
Даниил Медведев
Хуберт Хуркач
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