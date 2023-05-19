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«Большой шлем»

Сегодня, 06:11

Медведев: «Отсутствие Надаля на «Ролан Гаррос» даст возможность многим другим игрокам»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал отказ Рафаэля Надаля от участия в «Ролан Гаррос».

14-кратный чемпион пропустит турнир впервые с 2004 года.

«Во-первых, это будет первый «Ролан Гаррос» за последние, не знаю, лет 10, когда Рафа не сыграет. И за эти 10 лет он восемь или девять раз выиграл титул. Его отсутствие даст возможность многим другим игрокам, потому что даже если бы он не был готов на 100 процентов физически, но решил играть, он все равно был бы фаворитом.

Надеюсь, он сможет вернуться как можно быстрее, потому что он потрясающий игрок, потрясающий спортсмен, один из лучших в истории. Тут можно подискутировать, но все же (улыбается). Надеюсь, у него получится вернуться и по возможности сыграть еще несколько «Шлемов», а дальше посмотрим», — приводит слова Медведева TennisTV.

18 мая 36-летний теннисист объявил, что пропустит «Ролан Гаррос»-2023. В активе экс-первой ракетки мира 92 титула за карьреу. Он 22 раза побеждал в турнирах серии «Большого шлема». По этому показателю он делит лидерство с Новаком Джоковичем.

Теннис
Даниил Медведев
Рафаэль Надаль
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