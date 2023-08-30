Медведев — о матче с Балажем: «Это, наверное, самый быстрый трехсетовик, который я играл»

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над венгром Аттилой Балажем в первом круге US Open-2023. Матч продлился 1 час 18 минут и завершился со счетом 6:1, 6:1, 6:0.

«Это, наверное, самый быстрый трехсетовый матч, который я играл, хотя я не уверен. Я чувствовал себя на корте неплохо. С нетерпением жду следующих раундов. Я думаю, что цель — всегда стараться играть все лучше и лучше с каждым матчем, потому что дальше будет все сложнее и сложнее.

По ходу матча я чувствовал, что играю все лучше и лучше, бью сильнее, увереннее в своих ударах, так что это было здорово. Чувствовал себя отлично, концентрация была. Надеюсь, что она будет присутствовать и в следующих матчах», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Для россиянина победа над Балажем стала самой крупной в карьере на турнирах «Большого шлема». Также он 18-й раз в карьере повесил сопернику баранку на уровне ATP.

Во втором круге третья ракетка мира встретится с австралийцем Кристофером О`Коннеллом. Счет в личных встречах 2-0 в пользу Медведева.