Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 11:15

Медведев — о матче с Боржешом: «В конце третьего сета я начал ошибаться, потому что физически уже умер»

Ана Горшкова
Корреспондент
Даниил Медведев.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Третья ракетка мира Даниил Медведев прокомментировал победу над португальцем Нуну Боржешом (6:3, 7:6 (7:4), 5:7, 6:1) в четвертом круге Australian Open-2024.

«Третий сет был физически тяжелым, потому что он играл очень агрессивно. Как только я выполнял один недостаточно агрессивный или глубокий удар, он полностью вкладывался. Это впечатляло. В концовке третьего сета я играл недостаточно глубоко и хорошо, допускал ошибки, двойные. Но после третьего у меня была одна мысль: «Придется играть четвертый, ничего не изменишь». И я только надеялся, что не придется играть пятый. И рад, что не пришлось», — сказал Медведев после матча.

Также россиянин рассказал, что до матча физически чувствовал себя на 100 процентов, но Боржеш заставил его побегать и из-за этого в третьем сете россиянин начал ошибаться.

«Мог ли я поднажать в конце третьего и не играть четвертый? Не знаю. Но теперь я снова уставший», — сказал Медведев.

В четвертьфинале турнира Медведев сыграет с поляком Хубертом Хуркачем, который ранее обыграл француза Артура Казоа (7:6 (8:6), 7:6 (7:3), 6:4). Счет в личных встречах 3-2 в пользу Хуркача.

Медведев — победитель Открытый чемпионат США-2021, Итогового турнира ATP-2020 и 20 турниров ATP в одиночном разряде. Он один из трех российских теннисистов в истории, побеждавших на турнире «Большого шлема» в мужском одиночном разряде.

Теннис
Australian Open
Даниил Медведев
Обсудить
Читайте также
Базылюк выиграла личный турнир на чемпионате России по прыжкам
Владислав Гавриков рассказал ряд интереснейших историй об НХЛ
Генсек ООН Гутерриш строго осудил удар ВСУ по рынку в Донецке 21 января
В Ленобласти ввели особый режим на случай появления беспилотников ВСУ
В СВР заявили о формировании США на Украине колониальной администрации
На Украине рассказали о ярости Парижа из-за гибели французских наемников
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: Australian Open 2024: основные материалы, новости и обзоры
Зверев в пяти сетах обыграл Норри в четвертом круге Australian Open
Медведев и Калинская в четвертьфинале, матч Алькараса. Онлайн-трансляция Australian Open 22 января
Сизикова и Джейми Маррей проиграли во втором круге Australian Open в миксте
Пропалестинский активист прервал матч Зверева и Норри на Australian Open
Калинская победила Паолини и вышла в 1/4 финала Australian Open
Медведев — Боржеш: видеообзор матча четвертого круга Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Ястремская — о победе над Азаренко: «Я едва стою на ногах, пытаясь делать вид, что не устала»

Медведев — Боржеш: видеообзор матча четвертого круга Australian Open