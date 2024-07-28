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«Большой шлем»

Сегодня, 06:00

Медведев: «Очень хочу второй «Шлем». Только там получается поймать бешеный адреналин»

Ана Горшкова
Корреспондент
Даниил Медведев.
Фото Reuters
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Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, что хочет выиграть еще один турнир «Большого шлема». На данный момент у него только один ТБШ — US Open-2021.

«Мастерс» бы снова выиграть. Давно не выигрывал (смеется). Все ради «Шлемов»? Да. «Шлемы» и Олимпиада. Какой бы турнир я ни играл, я хочу титул. Но на «Шлемах» другие ощущения. Только на «Шлемах» получается поймать бешеный адреналин. Я слышал, что у многих топовых игроков такое было, когда другие турниры становятся чуть менее важными и все строится ради «Шлемов». Я действительно очень хочу второй «Шлем» — стараюсь все для этого сделать и буду продолжать», — приводит слова Медведева «Чемпионат».

28-летний россиянин является финалистом пяти турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, победителем Итогового турнира ATP-2020 и 20 турниров ATP, обладателем Кубка Дэвиса и Кубка ATP 2021 года в составе сборной России.

В первом круге олимпийского теннисного турнира Медведев обыграл австралийца Ринки Хидзикату (6:2, 6:1). Следующим его соперником станет победитель матча Себастьян Офнер (Австрия) — Робин Хаасе (Нидерланды).

Источник: Чемпионат
Теннис
Даниил Медведев
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