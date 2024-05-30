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Сегодня, 17:03

Медведев: «Уверен, с таким уровнем игры пройду далеко на «Ролан Гаррос»

Даниил Медведев.
Фото Reuters
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Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как адаптировался к условиям на «Ролан Гаррос».

Ранее россиянин вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции после отказа серба Миомира Кецмановича.

«Был поначалу тут в Париже не в своей тарелке, но смог каждый день отрабатывать удары, прибавлять. Первые пару матчей играл сам круто — уверен, что с таким уровнем смогу пройти далеко.

Тут эти дни влажно, мячи быстро намокают. Видел, многие игроки жалуются, подходят к судье: мяч плохой. А граница уже стерта: где плохой, где просто намок и разбух. Но, кстати, в прошлом году в Риме постоянно шли дожди, я там выиграл.

Возможно, завтра буду тренироваться чуть дольше и интенсивнее. Теперь зато точно могу сказать, что к следующей игре подойду в хорошем состоянии», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Следующим соперником Медведева станет победитель противостояния Мариано Навоне (Аргентина) — Томаш Махач (Чехия).

 
Даниил Медведев вышел в&nbsp;третий круг &laquo;Ролан Гаррос&raquo;. Медведев перестал делать ошибки в Париже. Россиянин стремительно вышел в третий круг «Ролан Гаррос»

 

Источник: Сетка «Ролан Гаррос»
Теннис
Ролан Гаррос
Даниил Медведев
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