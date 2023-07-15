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«Большой шлем»

Сегодня, 20:10

Сколько заработал Даниил Медведев на Уимблдоне-2023

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Даниил Медведев.
Фото Reuters
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Первая ракетка России Даниил Медведев дошел до полуфинала на Уимблдоне-2023. Россиянин не смог выйти в финал турнира «Большого шлема», уступив лидеру мирового рейтинга, испанскому теннисисту Карлосу Алькарасу в трех сетах за 1 час и 50 минут — 3:6, 3:6, 3:6.

Медведев был последним представителем России в сетке Уимблдона-2023 за исключением юниоров. Он впервые в карьере добрался до стадии полуфинала в рамках этих соревнований. Таким образом, теннисист заработал за свои выступления на турнире 600 000 фунтов стерлингов.

В текущем сезоне Даниил выиграл турнир ATP 500 в Роттердаме, ATP 250 в Дохе, ATP 500 в Дубае, «Мастерсы» в Майами и Риме, дошел до третьего круга Australian Open и сенсационно вылетел в первом же круге Roland Garros.

Общая сумма призовых Медведева за текущий сезон уже превысила 5 миллионов долларов. Она составляет 5,53 миллиона (по данным live-tennis.eu).

«Старайся больше». Медведев после лучшего Уимблдона в карьере

Уимблдон
Даниил Медведев
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