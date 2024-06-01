Первая ракетка России Даниил Медведев сыграет против чеха Томаша Махача в третьем круге Открытого чемпионата Франции в субботу, 1 июня. Время начала матча — не ранее 15:00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» будет доступна текстовая онлайн-трансляция дня «Ролан Гаррос». В России официальной трансляции турниров «Большого шлема» нет. В прямом эфире трансляцию игры Медведев — Махач можно бесплатно смотреть в тематических сообществах в соцсети «ВКонтакте».