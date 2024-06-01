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Первая ракетка России Даниил Медведев сыграет против чеха Томаша Махача в третьем круге Открытого чемпионата Франции в субботу, 1 июня. Время начала матча — не ранее 15:00 по московскому времени.
На сайте «СЭ» будет доступна текстовая онлайн-трансляция дня «Ролан Гаррос». В России официальной трансляции турниров «Большого шлема» нет. В прямом эфире трансляцию игры Медведев — Махач можно бесплатно смотреть в тематических сообществах в соцсети «ВКонтакте».
Теннисисты встречались между собой только один раз. Во втором круге «мастерса» в Индиан-Уэллсе Медведев победил в двух сетах — 6:3, 6:2.
Основная информация о турнире «Большого шлема» доступна в материале на сайте «СЭ».