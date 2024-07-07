Медведев в 10-й раз вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема»

Россиянин Даниил Медведев на отказе обыграл болгарина Григора Димитрова в четвертом круге Уимблдона.

28-летний теннисист в 10-й раз вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема». На счету россиянина три выхода в 1/4 финала Australian Open, один — на «Ролан Гаррос», четыре — на US Open и два — на Уимблдоне.

В четвертьфинале Уимблдона-2024 Медведев сыграет с итальянцем Янником Синнером. Счет личных встреч — 6:5 в пользу россиянина, но действующая первая ракетка мира выиграл последние пять матчей.