Медведев прошел в четвертьфинал Уимблдона благодаря отказу чеха Легечки

Сегодня, 16:41
Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал Уимблдона-2023.
В четвертом круге Медведев играл против чеха Иржи Легечки. Легечка отказался продолжать матч при счете 6:4, 6:2 в пользу россиянина.
В четвертьфинале Уимблдона Медведев встретится с победителем матча Стефанос Циципас (Греция, 5) — Кристофер Юбенкс (США).
Даниил Медведев впервые в карьере прошел в четвертьфинал Уимблдона. До этого лучшим результатом россиянина на турнире было попадание в четвертый круг в 2021 году.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 57 290 000 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Даниил Медведев (Россия, 3) — Иржи Легечка (Чехия) — 6:4, 6:2 — отказ Легечки