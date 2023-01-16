Даниил Медведев вышел во второй круг Australian Open

Россиянин Даниил Медведев обыграл американца Маркоса Гирона в первом круге Australian Open-2023 со счетом 6:0, 6:1, 6:2.

Россиянин выполнил семь подач на вылет, допустил три двойные ошибки и реализовал семь брейк-пойнтов из 13. У Маркоса Гирона один эйс, ни одной ошибки на подаче и ни одного реализованного брейк-пойнта из шести.

В следующем круге Даниил Медведев сыграет с австралийцем Джоном Миллманом, который одолел швейцарца Марка-Андреа Хюслера.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 51 520 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Даниил Медведев (Россия, 7) — Маркос Гирон (США) — 6:0, 6:1, 6:2