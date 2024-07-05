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Сегодня, 13:45

Даниил Медведев — Ян-Леннард Штруфф: смотреть трансляцию матча Уимблдона

Медведев сыграет со Штруффом в третьем круге Уимблдона 5 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Даниил Медведев.
Фото Reuters
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Российский теннисист Даниил Медведев сыграет с представителем Германии Яном-Леннардом Штруффом в третьем круге Уимблдона в пятницу, 5 июля. Начало матча запланировано на 15.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция игрового дня в перекличке. В России официальной трансляции турниров «Большого шлема» нет. В прямом эфире смотреть матч Медведев — Штруфф можно в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах. Видеоплеер появится на этой странице ближе к началу матча.

28-летний Медведев — пятая ракетка мира. 34-летний Штруфф занимает 41-е место в рейтинге ATP.

Турниры «Большого шлема»: новости и материалы, Уимблдон, Australian Open, US Open, «Ролан Гаррос»

Теннис
Уимблдон
Даниил Медведев
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