Российский теннисист Даниил Медведев сыграет с представителем Германии Яном-Леннардом Штруффом в третьем круге Уимблдона в пятницу, 5 июля. Начало матча запланировано на 15.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция игрового дня в перекличке. В России официальной трансляции турниров «Большого шлема» нет. В прямом эфире смотреть матч Медведев — Штруфф можно в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах. Видеоплеер появится на этой странице ближе к началу матча.

28-летний Медведев — пятая ракетка мира. 34-летний Штруфф занимает 41-е место в рейтинге ATP.

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