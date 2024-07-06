В субботу, 6 июля, состоится доигровка матча Даниил Медведев — Ян-Леннард Штруфф. Игра третьего круга Уимблдона была прервана в пятницу, 5 июля, из-за дождя при счете 6:1, 6:3, 4:6, 1:1 в пользу россиянина. Матч продолжится в 15.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция игрового дня в перекличке. В России легальной трансляции турниров «Большого шлема» нет. В прямом эфире смотреть матч Медведев — Штруфф можно в соцсети «ВКонтакте» в тематических сообществах. Видеоплеер появится на этой странице ближе к началу матча.

28-летний российский теннисист — пятая ракетка мира. 34-летний представитель Германии находится на 41-м месте в мировом рейтинге.

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