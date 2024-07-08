Медведев сыграет с Синнером в четвертьфинале Уимблдона 9 июля

Россиянин Даниил Медведев сыграет с итальянцем Янником Синнером в четвертьфинале Уимблдона во вторник, 9 июля. Начало матча — в 15.30 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция 1/4 финала турнира. В России официальной трансляции теннисного тура нет. В прямом эфире смотреть матч Медведев — Синнер можно в тематических сообществах в соцсети «ВКонтакте».

В истории очных противостояний соперники встречались 11 раз. Счет 6-5 в пользу россиянина. Синнер победил в последних 5-ти личных встречах.

Россиянин — пятая ракетка мира. Итальянский теннисист — первый номер рейтинга ATP.

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