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Сегодня, 10:00

Даниил Медведев — Янник Синнер: результаты матчей и статистика личных игр

Медведев имеет преимущество над Синнером по личным матчам
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Янник Синнер и Даниил Медведев.
Фото «СЭ»
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Россиянин Даниил Медведев сыграет с итальянцем Янником Синнером в четвертьфинале Открытого чемпионата США в ночь со среды, 4 сентября. Игра начнется не ранее 03.30 четверга, 5 сентября, по московскому времени.

В личном противостоянии Медведев выиграл у Синнера шесть матчей подряд, после чего последовала серия из пяти проигрышей. В июле 2024 года Даниил вновь нанес поражение итальянцу — таким образом, общий счет стал 7-5 в пользу россиянина.

В 2024 году Медведев уступил Синнеру в финале Открытого чемпионата Австралии в пяти сетах — 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 3:6, а также в полуфинале «мастерса» в Майами в двух партиях — 1:6, 2:6. Даниил прервал неудачную серию против Янника в четвертьфинале Уимблдона в четырех сетах — 6:7 (7:9), 6:4, 7:6 (7:4), 2:6, 6:3.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня US Open-2024 и матча Медведев — Синнер.

US Open
Даниил Медведев
Янник Синнер
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