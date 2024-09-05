Даниил Медведев сыграет с Янником Синнером в 1/4 финала US Open 2024

Даниил Медведев и Янник Синнер скрестят ракетки в четвертьфинале US Open 2024 в ночь с 4 на 5 сентября. Начало — в 03.30 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция американского «мэйджора». В России легальной трансляции турниров «Большого шлема» нет. В прямом эфире смотреть игру Медведев — Синнер можно в тематических сообществах в соцсети «ВКонтакте».

В истории личных встреч соперники играли 12 раз. Счет 7-5 в пользу Даниила.

26-летний Медведев занимает пятое место в рейтинге ATP. 23-летний Синнер — первая ракетка мира.

Открытый чемпионат США пройдет с 19 августа по 8 сентября в Нью-Йорке на кортах Национального теннисного центра имени Билли Джин Кинг.

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