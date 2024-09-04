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Даниил Медведев — Янник Синнер: трансляция матча US Open начнется в 3.30 5 сентября

Даниил Медведев сыграет с Янником Синнером в 1/4 финала US Open 2024
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Даниил Медведев.
Фото Reuters
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Российский теннисист Даниил Медведев сыграет с итальянцем Янником Синнером в 1/4 финала US Open 2024 в ночь с 4 на 5 сентября. Время начала — после 03.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию «мэйджора» в Нью-Йорке. В России официальной трансляции турниров «Большого шлема» нет. В прямом эфире матч Медведев — Синнер можно смотреть в социальной сети «ВКонтакте».

26-летний россиянин — пятый номер рейтинга ATP. 23-летний итальянский теннисист — первая ракетка мира.

Открытый чемпионат США стартовал 19 августа и завершится 8 сентября.

В 2024 году соперники встречались трижды. Последний раз Даниил и Янник играли на Уимблдоне, тогда сильнее был Медведев. Ранее в полуфинале в Майами и финале в Мельбурне побеждал Синнер.

Турниры «Большого шлема»: новости, статьи и главная информация о US Open, Australian Open, Ролан Гарросе, Уимбилдоне

Теннис
US Open
Даниил Медведев
Янник Синнер
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