Хромачева и Данилина стали четвертьфиналистками US Open в парном разряде

Российская теннисистка Ирина Хромачева и представительница Казахстана Анна Данилина победили Терезу Михаликову из Словакии и британку Оливию Николлс в третьем круге парного турнира US Open — 6:4, 6:4.

Спортсменки провели на корте 1 час 26 минут. Хромачева и Данилина в этой встрече 2 раза подали навылет, допустили 2 двойные ошибки и реализовали 3 брейк-пойнта из 6.

В четвертьфинале турнира российско-казахстанский дуэт сыграет против украинки Людмилы Киченок и Елены Остапенко из Латвии.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 75 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Третий круг

Анна Данилина/Ирина Хромачева (Казахстан/Россия) — Тереза Михаликова/Оливия Николлс (Словакия/Великобритания) — 6:4, 6:4