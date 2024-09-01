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Сегодня, 00:35

Россиянка Хромачева в паре с Данилиной вышла в третий круг US Open-2024

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российская теннисистка Ирина Хромачева и представительница Казахстана Анна Данилина одержали победу во втором круге парного разряда US Open-2024.

Девушки обыграли американок Кэролайн Доулхайд и Дезайри Кравчук со счетом 6:3, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 27 минут.

В третьем круге турнира «Большого шлема» Хромачева и Данилина сыграют с Терезой Михаликовой и Оливией Николлс (Словакия/Великобритания).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 75 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Второй круг

Анна Данилина/Ирина Хромачева (Казахстан/Россия) — Кэролайн Доулхайд/Дезайри Кравчук (США, 4) — 6:3, 6:4

Теннис
US Open
Ирина Хромачева
0
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