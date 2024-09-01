Россиянка Хромачева в паре с Данилиной вышла в третий круг US Open-2024

Российская теннисистка Ирина Хромачева и представительница Казахстана Анна Данилина одержали победу во втором круге парного разряда US Open-2024. Девушки обыграли американок Кэролайн Доулхайд и Дезайри Кравчук со счетом 6:3, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 27 минут. В третьем круге турнира «Большого шлема» Хромачева и Данилина сыграют с Терезой Михаликовой и Оливией Николлс (Словакия/Великобритания). Нью-Йорк (США) Турнир «Большого шлема» US Open Общий призовой фонд 75 000 000 долларов Открытые корты, хард Женщины Парный разряд Второй круг Анна Данилина/Ирина Хромачева (Казахстан/Россия) — Кэролайн Доулхайд/Дезайри Кравчук (США, 4) — 6:3, 6:4