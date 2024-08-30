Данилина и Хромачева вышли во второй круг US Open

Анна Данилина из Казахстана и Ирина Хромачева из России вышли во второй круг US Open в парном разряде. В трех сетах они поиграли американок Тайру Катерину Грант и Иву Йович — 7:6 (8:6), 5:7, 6:2.

Следующими соперницами Данилиной и Хромачевой будут американки Кэролайн Доулхайд и Дезайри Кравчук.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 75 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Первый круг

Анна Данилина/Ирина Хромачева (Казахстан/Россия) — Тайра Катерина Грант/Ива Йович (США, WC) — 7:6 (8:6), 5:7, 6:2