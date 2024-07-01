Российская теннисистка Дарья Касаткина встретится с китаянкой Чжан Шуай в первом круге Уимблдона в понедельник, 1 июля. Ориентировочное время начала — в 15.00 по московскому времени. Турнир «Большого шлема» проходит на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне (Великобритания).

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция соревновательного дня в перекличке. На территории России легальной трансляции турнира не будет. В прямом эфире смотреть матч Касаткина — Шуай можно в соцсети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

Уимблдон-2024 пройдет с 1 по 14 июля. Основная информация о турнире доступна в нашем материале.

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