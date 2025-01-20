Россиянка Дарья Касаткина встретится с Эммой Наварро в матче четвертого круга Открытого чемпионата Австралии в среду, 20 января. Игра пройдет на «Джон Кейн Арене» в Мельбурне, начало — не ранее 8.30 по московскому времени.

Дарья Касаткина — Эмма Наварро: трансляция матча Australian Open 2025 (видео)

Результаты Открытого чемпионата Австралии можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

В России нет официальных трансляций Australian Open, видео появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте». Трансляции также доступны на YouTube-канале Australian Open (в мультипликационном формате).

Победитель матча Касаткиной и Наварро в четвертьфинале встретится с Евой Лис (Германия) или Игой Швентек (Польша). В предыдущем раунде Наварро победила Онс Жабер (Тунис), а Касаткина — Юлию Путинцеву (Казахстан).

Действующей чемпионкой Australian Open является Арина Соболенко из Белоруссии.