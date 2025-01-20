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Сегодня, 07:30

Дарья Касаткина — Эмма Наварро: смотреть онлайн-трансляцию матча Australian Open

Касаткина и Наварро встретятся в четвертого круга Australian Open
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Дарья Касаткина.
Фото Getty Images
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Россиянка Дарья Касаткина встретится с Эммой Наварро в матче четвертого круга Открытого чемпионата Австралии в среду, 20 января. Игра пройдет на «Джон Кейн Арене» в Мельбурне, начало — не ранее 8.30 по московскому времени.

Дарья Касаткина — Эмма Наварро: трансляция матча Australian Open 2025 (видео)

Результаты Открытого чемпионата Австралии можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

В России нет официальных трансляций Australian Open, видео появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте». Трансляции также доступны на YouTube-канале Australian Open (в мультипликационном формате).

Победитель матча Касаткиной и Наварро в четвертьфинале встретится с Евой Лис (Германия) или Игой Швентек (Польша). В предыдущем раунде Наварро победила Онс Жабер (Тунис), а Касаткина — Юлию Путинцеву (Казахстан).

Действующей чемпионкой Australian Open является Арина Соболенко из Белоруссии.

Теннис
Дарья Касаткина
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