Сегодня, 17:00
Российская теннисистка Дарья Касаткина сыграет с бельгийкой Грет Миннен в матче третьего круга турнира US Open в субботу, 2 сентября. Встреча начнется в 18.00 по московскому времени.
Смотреть в прямом эфире бесплатно видеотрансляцию матча Открытого чемпионата США в женском одиночном разряде можно будет в соцсети «ВКонтакте». «СЭ» проведет на сайте онлайн-трансляцию встречи Касаткина — Миннен.
Миннен победила Винус Уильямс (6-1, 6-1) и оказалась сильнее Сачии Викери (6-3, 4-6, 6-4).
Сетки турнира, расписание и результаты матчей мужчин и женщин, пар и микста, обзоры игр доступны в разделах «Большого шлема» и US Open сайта «СЭ».
US Open-2023: основная информация о турнире «Большого шлема»