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Сегодня, 17:00

Дарья Касаткина — Грет Миннен: прямая трансляция матча US Open (видео)

Касаткина сыграет против Миннен в третьем круге US Open 2 сентября в 18:00
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Дарья Касаткина.
Фото USA Today Sports
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Российская теннисистка Дарья Касаткина сыграет с бельгийкой Грет Миннен в матче третьего круга турнира US Open в субботу, 2 сентября. Встреча начнется в 18.00 по московскому времени.

Смотреть в прямом эфире бесплатно видеотрансляцию матча Открытого чемпионата США в женском одиночном разряде можно будет в соцсети «ВКонтакте». «СЭ» проведет на сайте онлайн-трансляцию встречи Касаткина — Миннен.

В единственной личной встрече Дарья Касаткина обыграла Грет Миннен. Россиянка — победительница семи турниров WTA и обладательница Кубка Билли Джин Кинг. В текущем розыгрыше US Open Дарья обыграла Алисию Паркс (2-6, 6-4, 6-2) и Софью Кенин (2-6, 6-4, 6-4).

Миннен победила Винус Уильямс (6-1, 6-1) и оказалась сильнее Сачии Викери (6-3, 4-6, 6-4).

Сетки турнира, расписание и результаты матчей мужчин и женщин, пар и микста, обзоры игр доступны в разделах «Большого шлема» и US Open сайта «СЭ».

US Open-2023: основная информация о турнире «Большого шлема»

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Теннис
US Open
Дарья Касаткина
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