Касаткина вышла в четвертый круг US Open и встретится с Соболенко

Россиянка Дарья Касаткина в матче третьего круга US Open в двух сетах победила бельгийку Грит Миннен — 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 89 минут. При счете 5:1 во втором сете россиянка проиграла три гейма подряд, но смогла реализовать четвертый матчбол. В следующем раунде Касаткина сыграет с представительницей Белоруссии Ариной Соболенко. Нью-Йорк (США) Турнир «Большого шлема» US Open Общий призовой фонд 65 000 000 долларов Открытые корты, хард Женщины Одиночный разряд Третий круг Дарья Касаткина (Россия, 13) — Грит Миннен (Бельгия, Q) — 6:3, 6:4