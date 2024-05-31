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Сегодня, 02:40

Касаткина назвала причину поражения от Стирнс

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российская теннисистка Дарья Касаткина прокомментировала поражение от американки Пейтон Стирнс (5:7, 2:6) во втором круге турнира «Ролан Гаррос».

«Пейтон сейчас очень хорошо играет. Она только вернулась с турнира, который выиграла. И по сравнению с прошлым годом, когда мы здесь играли, она очень сильно прибавила. Сегодня она играла на очень хорошем уровне. Я старалась зацепиться, старалась выжать максимум. Мне немного сложнее играть в таких холодных условиях, когда низкая температура, нет солнца, все очень медленно. Мне в таких условиях менее комфортно играть, чем в первой половине дня», — отметила после матча Касаткина.

В следующем круге американка сыграет с россиянкой Миррой Андреевой, которая победила Викторию Азаренко.

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Теннис
Ролан Гаррос
Дарья Касаткина
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