Касаткина в двух сетах обыграла Фрех из Польши в первом круге «Ролан Гаррос»

Теннисистка из России Дарья Касаткина вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции-2024, победив Магдалену Фрех из Польши со счетом 7:5, 6:1.

Матч продолжался 1 час 35 минут. В прошедшей встрече 13-я ракетка мира оформила 2 эйса, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 9. У ее соперницы 2 подачи навылет, ни одной двойной и 2 реализованных брейка из 7.

В следующем круге Касаткина встретится с победительницей матча Луция Чирич Багарич (Хорватия) — Пейтон Стирнс (США).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Дарья Касаткина (Россия, 10) — Магдалена Фрех (Польша) — 7:5, 6:1