Первая ракетка России Дарья Касаткина сыграет с представительницей Польши Магдаленой Фрех в матче первого круга Открытого чемпионата Франции 28 мая. Их встреча в Париже начнется не ранее 15.30 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию матча Дарья Касаткина — Магдалена Фрех можно будет в прямом эфире и бесплатно в профильных сообществах соцсети «ВКонтакте». Приводим следующие ссылки, где покажут игру «Ролан Гаррос»: 1-й вариант, 2-й вариант и 3-й вариант.

На сайте «СЭ» проходит текстовая онлайн-трансляция матчей «Ролан Гаррос» 28 мая.

27-летняя Касаткина занимает 13-е место в рейтинге WTA. 26-летняя Фрех находится на 49-й строчке.

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