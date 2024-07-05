Россиянка Дарья Касаткина сыграет с испанкой Паулой Бадосой в третьем круге Уимблдона в пятницу, 5 июля. Начало — в 13.00 по московскому времени. Соревнования проходят на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне (Великобритания).

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция игрового дня. В России легальной трансляции тенниса нет. В прямом эфире смотреть матч Касаткина — Бадоса можно в тематических сообществах в соцсети «ВКонтакте». Видеоплеер появится на этой странице ближе к началу матча.

Ранее по сетке Касаткина прошла Чжан Шуай (6:3, 6:0) и Юрико Миядзаки (6:0, 6:0). Бадоса выбила из борьбы Каролину Мухову (6:3, 6:2) и Бренду Фрухвиртову (6:4, 6:2).

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