Касаткина проиграла Стирнс во втором круге US Open

Российская теннисистка Дарья Касаткина потерпела поражение во втором круге US Open. В двух сетах она уступила американке Пейтон Стирнс — 1:6, 3:6 (3:7).

Матч длился 1 час 23 минуты.

Следующей соперницей Стирнс будет хорватка Донна Векич, которая в двух сетах обыграла Грит Миннен — 7:5, 6:1.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 75 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Пейтон Стирнс (США) — Дарья Касаткина (Россия, 12) — 6:1, 6:3 (7:3)