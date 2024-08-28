Российская теннисистка Дарья Касаткина сыграет против американки Пейтон Стирнс во втором круге US Open в среду, 28 августа. По очным встречам россиянка впереди — 3-1, но последняя игра завершилась в пользу представительницы США (7:5, 6:2). Начало — ориентировочно в 23:30 по московскому времени.

Следить за матчем US Open-2024 можно с помощью текстовой трансляции на сайте «СЭ». Официальных трансляций Открытого чемпионата США в России в 2024 году не запланировано. Ряд тематических пабликов соцсети «ВКонтакте» предлагает смотреть матчи в прямом эфире.

Расписание и результаты игр сеток в мужском, женском, парных и смешанном разрядах доступны на нашем сайте в разделах «Матч-центр» и «Теннис» («Большой шлем», US Open).

Основная информация о турнире «Большого шлема» доступна по ссылке на сайте «СЭ».