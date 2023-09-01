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Сегодня, 01:00

Дарья Касаткина — София Кенин: прямая трансляция матча US Open (видео)

Прямая трансляция матча US Open Касаткина — Кенин начнется в 02:00 мск 1 сентября
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Дарья Касаткина.
Фото USA Today Sports
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Российская теннисистка Дарья Касаткина сыграет с американкой Софией Кенин в матче 1/32 финала турнира US Open в ночь на пятницу, 1 сентября. Встреча начнется в 02.00 по московскому времени.

Смотреть в прямом эфире бесплатно видеотрансляцию матча Открытого чемпионата США в женском одиночном разряде можно будет в соцсети «ВКонтакте». «СЭ» проведет на сайте онлайн-трансляцию встречи Касаткина — Кенин.

Касаткина — победительница семи турниров WTA и обладательница Кубка Билли Джин Кинг. Кенин — победительница одного турнира «Большого шлема» в одиночном разряде и семи турниров WTA.

Сетки турнира, расписание и результаты матчей мужчин и женщин, пар и микста, обзоры игр доступны в разделах «Большого шлема» и US Open сайта «СЭ».

US Open-2023: основная информация о турнире «Большого шлема»

Теннис
US Open
Дарья Касаткина
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