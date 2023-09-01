Сегодня, 01:00
Российская теннисистка Дарья Касаткина сыграет с американкой Софией Кенин в матче 1/32 финала турнира US Open в ночь на пятницу, 1 сентября. Встреча начнется в 02.00 по московскому времени.
Смотреть в прямом эфире бесплатно видеотрансляцию матча Открытого чемпионата США в женском одиночном разряде можно будет в соцсети «ВКонтакте». «СЭ» проведет на сайте онлайн-трансляцию встречи Касаткина — Кенин.
Касаткина — победительница семи турниров WTA и обладательница Кубка Билли Джин Кинг. Кенин — победительница одного турнира «Большого шлема» в одиночном разряде и семи турниров WTA.
Сетки турнира, расписание и результаты матчей мужчин и женщин, пар и микста, обзоры игр доступны в разделах «Большого шлема» и US Open сайта «СЭ».
US Open-2023: основная информация о турнире «Большого шлема»