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Сегодня, 04:52

Касаткина победила Яфань и вышла в третий круг Australian Open

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российская теннисистка Дарья Касаткина одержала победу над китаянкой Ван Яфань во втором круге Australian Open — 6:2, 6:0.

Матч продолжался 1 час 14 минут. 27-летняя россиянка 1 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 12 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 2 подачи навылет, 2 двойные ошибки и 0 реализованных брейк-пойнтов (из 7).

Следующая соперница Касаткиной определится в матче Юлия Путинцева (Казахстан) — Чжан Шуай (Китай).

Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 59 900 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг

Дарья Касаткина (Россия, 9) — Ван Яфань (Китай) — 6:2, 6:0

Источник: Расписание Australian Open
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Теннис
Australian Open
Дарья Касаткина
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