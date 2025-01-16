Касаткина победила Яфань и вышла в третий круг Australian Open

Сегодня, 04:52
Российская теннисистка Дарья Касаткина одержала победу над китаянкой Ван Яфань во втором круге Australian Open — 6:2, 6:0.
Матч продолжался 1 час 14 минут. 27-летняя россиянка 1 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 12 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 2 подачи навылет, 2 двойные ошибки и 0 реализованных брейк-пойнтов (из 7).
Следующая соперница Касаткиной определится в матче Юлия Путинцева (Казахстан) — Чжан Шуай (Китай).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 59 900 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Дарья Касаткина (Россия, 9) — Ван Яфань (Китай) — 6:2, 6:0