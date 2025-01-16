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Дарья Касаткина — Ван Яфань: смотреть онлайн-трансляцию матча Australian Open

Дарья Касаткина и Ван Яфань сыграют в матче Australian Open 16 января
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Дарья Касаткина.
Фото Global Look Press
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Российская теннисистка Дарья Касаткина и китаянка Ван Яфань сыграют в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии в ночь на четверг, 16 января. Игра в спортивном комплексе «Мельбурн Парк» назначена на 3.00 по московскому времени.

Результат игры Касаткина — Яфань, как и других игр Открытого чемпионата Австралии, можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

Официальных трансляций Australian Open в России нет. Онлайны в прямом эфире появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте». Также на официальном YouTube-канале турнира проходит мультипликационная трансляция игр.

На предыдущей стадии Касаткина обыграла болгарскую теннисистку Викторию Томову, а Ван также выиграла у представительницы Болгарии Анны Бондарь.

Australian Open
Дарья Касаткина
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