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Сегодня, 04:00

Дарья Касаткина — Юлия Путинцева: смотреть онлайн-трансляцию матча Australian Open

Касаткина и Путинцева встретятся в третьем круге Australain Open
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Дарья Касаткина.
Фото Getty Images
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Россиянка Дарья Касаткина встретится с Юлией Путинцевой из Казахстана в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии в пятницу, 17 января. Игра пройдет на «Киа Арене» в Мельбурне и начнется не ранее 5.00 по московскому времени.

Результаты Открытого чемпионата Австралии можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

В России нет официальных трансляций матчей Australian Open, видео появляются в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте». Также трансляции доступны на YouTube-канале Australian Open (в мультипликационном формате).

Победитель матча Касаткина — Путинцева в четвертом круге встретится с Эммой Наварро или Онс Жабер. В предыдущем раунде Касаткина победила Ван Яфань, а Путинцева — Чжан Шуай. Действующей чемпионкой Australian Open является Арина Соболенко.

Теннис
Дарья Касаткина
Юлия Путинцева
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