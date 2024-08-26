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Дарья Касаткина — Жаклин Кристьян: смотреть трансляцию матча US Open 2024

Касаткина сыграет с Кристьян в первом круге US Open 2024 26 августа
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Дарья Касаткина.
Фото Global Look Press
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Россиянка Дарья Касаткина сыграет с румынкой Жаклин Кристьян в первом круге US Open 2024 в понедельник, 26 августа. Время начала — в 18.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча в перекличке соревновательного дня US Open. В России легальной трансляции турниров «Большого шлема» нет. В прямом эфире смотреть матч Касаткина — Кристьян можно в тематических пабликах в социальной сети «ВКонтакте».

27-летняя российская теннисистка — 13-я ракетка мира. 26-летняя представительница Румынии занимает 69-е место в рейтинге WTA.

Открытый чемпионат США пройдет с 19 августа по 8 сентября.

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Теннис
US Open
Дарья Касаткина
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