Дата финала Уимблдона 2024: когда и во сколько начнется решающий матч мужского турнира

14 июля на Центральном корте в Лондоне (Великобритания) состоится финальный матч одиночного разряда Уимблдона-2024. Игра начнется не ранее 16.00 мск.

Пары полуфиналистов турнира «Большого шлема» выглядят следующим образом: Даниил Медведев (Россия) — Карлос Алькарас (Испания) и Лоренцо Музетти (Италия) — Новак Джокович (Сербия).

Победитель мужского турнира в Лондоне получит 3,4 миллиона долларов, а финалист — 1,7 миллиона. Больше интересной информации об Уимблдоне-2024 можно узнать в нашем материале.

В финале турнира у мужчин на Уимблдоне-2023 испанец Карлос Алькарас в пяти сетах обыграл серба Новака Джоковича со счетом 1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4 . Матч длился 4 часа 46 минут.

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