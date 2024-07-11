Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
«Большой шлем». Новости
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 18:15

Дата финала Уимблдона 2024: когда и во сколько начнется решающий матч мужского турнира

Финал мужского турнира Уимблдона 2024 пройдет в воскресенье
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Теннисист Новак Джокович.
Новак Джокович.
Фото Reuters
Telegram Дзен

14 июля на Центральном корте в Лондоне (Великобритания) состоится финальный матч одиночного разряда Уимблдона-2024. Игра начнется не ранее 16.00 мск.

Пары полуфиналистов турнира «Большого шлема» выглядят следующим образом: Даниил Медведев (Россия) — Карлос Алькарас (Испания) и Лоренцо Музетти (Италия) — Новак Джокович (Сербия).

Победитель мужского турнира в Лондоне получит 3,4 миллиона долларов, а финалист — 1,7 миллиона. Больше интересной информации об Уимблдоне-2024 можно узнать в нашем материале.

В финале турнира у мужчин на Уимблдоне-2023 испанец Карлос Алькарас в пяти сетах обыграл серба Новака Джоковича со счетом 1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4 . Матч длился 4 часа 46 минут.

Турниры «Большого шлема»: новости и материалы, «Уимблдон», Australian Open, US Open, «Ролан Гаррос».

Теннис
Уимблдон
0
Читайте также
День фотографа отметят в России 12 июля
Семью спортивного комментатора BBC Джона Ханта расстреляли из арбалета
ФСБ предотвратила нападение на православный храм в Майкопе
Безумное побоище футболистов с болельщиками. Что случилось в матче Кубка Америки-2024 Уругвай – Колумбия
На Украине сообщили об аресте заходившего в Севастополь иностранного судна
Тревожная масса: в РФ участилось использование запрещенной добавки в продуктах
Популярное видео
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: Уимблдон 2024, основные материалы: новости и обзоры, расписание и результаты матчей
Уимблдон-2024, расписание и результаты, женщины, 11 июля: Паолини победила Векич, Крейчикова — Рыбакина
Рыбакина против Крейчиковой, Паолини обыграла Векич. Онлайн-трансляция полуфиналов Уимблдона
Паолини победила Векич в полуфинале Уимблдона
Дата финала Уимблдона 2024: когда и во сколько начнется решающий матч женского турнира
Чесноков — об игре Алькараса против Медведева: «Это будет непростой полуфинал для обоих»
Елена Рыбакина — Барбора Крейчикова: смотреть трансляцию полуфинального матча Уимблдона 2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

Дата финала Уимблдона 2024: когда и во сколько начнется решающий матч женского турнира

Паолини победила Векич в полуфинале Уимблдона