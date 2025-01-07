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Сегодня, 19:00

Дата старта основной сетки Australian Open 2025: когда начнется турнир

Australian Open 2025 пройдет с 12 по 26 января 2025 года
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press
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Основная сетка Australian Open 2025 стартует 12 января и завершится 26 января. Первый в сезоне турнир «Большого шлема» пройдет на кортах спортивного комплекса «Мельбурн-Парк» в Мельбурне (Австралия).

В мужском одиночном разряде сыграют российские теннисисты Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Роман Сафиуллин и Павел Котов.

В женской одиничном разряде представлены россиянки Дарья Касаткина, Диана Шнайдер, Анна Калинская, Мирра Андреева, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова, Анастасия Павлюченкова, Анастасия Потапова, Камилла Рахимова, Анна Блинкова, Вероника Кудерметова и Эрика Андреева.

Итальянец Янник Синнер — действующий чемпион турнира у мужчин. Белоруска Арина Соболенко — победительница соревнований у женщин.

Открытый чемпионат Австралии 2025: сетка турнира, результаты и новости

Теннис
Australian Open
Андрей Рублев
Анна Калинская
Даниил Медведев
Карен Хачанов
Мирра Андреева
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